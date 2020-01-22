طلعت رضوان - محاكمة ترامب وانطباعات الحكام الشموليين

2020/01/22 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان قـدّمتْ نانسى بيلوسى (مواليد 1940 – رئيسة مجلس النواب عن الحزب الديمقراطى) قرار اتهام ترامب إلى مجلس الشيوخ تمهيدًا لمحاكمته.هذا القرار ذكــّـرنى بما كنتُ أقرأه وأسمعه فى الميديا الثقافية المصرية (والعربية) عن أنّ ما يقال عن الديمقراطية الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية، هى ((ديمقراطية زائفة)) فكيف تكون زائفة وأنّ أعضاء البرلمان يمتكون شجاعة (طرح) محاكمة رئيس الدولة؟ وكيف تكون ......

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