جلبير الأشقر - دعهم إذاً يأكلون الكعك…

2020/01/22 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر في اعترافات جان جاك روسو، حكاية شهيرة عن «أميرة عظيمة» قيل لها إن الفلّاحين يشكون من افتقادهم إلى الخبز، فقالت «دعهم إذاً يأكلون الكعك».ويذكّرنا مشهد الحكم اللبناني الحالي بحكاية روسو، وقد بات حرياً بنا أن نقول عنه «النظام اللبناني» نظراً لافتقاده المتزايد لأي شرعية شعبية.فإن القائمين على هذا النظام، ولاسيما رئيس الجمهورية الذي يبدو أن صلته بالواقع من حصنه في قصر بعبدا الرئاسي لا تزيد عمّا ك......

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