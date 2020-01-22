" منصب رئاســـــة الــــــــوزراء في العــــراق لا يســـــعى اليـــــه عـــــاقــــــل .. " بــــل ســــوبرمــــان

2020/01/22 | 10:50 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أكد النائب محمد صاحب الدراجي، اليوم الأربعاء، أن رئاسة مجلس الوزراء في العراق، مسؤولية لا يسعى اليها عاقل، مبيناً ان العراق يحتاج الى سوبرمان لادارته.

وقال الدراجي في تغريدة على "تويتر"، إن "رئاسة مجلس الوزراء في العراق مسؤولية لا يسعى اليها عاقل، فالعُقَد المتمثلة بالسلاح المنفلت...

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