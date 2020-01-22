الكهرباء توضح لـ ’’بغداد اليوم’’ حقيقة الوثيقة المنتشرة حول إلغاء التعيينات الأخيرة بصفة أجور يومية

2020/01/22 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أوضح الناطق باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي (الأربعاء، 22 كانون الثاني، 2020) بشأن كتاب الوزارة الذي يقضي بإلغاء الأوامر الصادرة بتعيين الأجراء اليوميين كافة.

وقال العبادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ما يخص الفقرة الأولى من الكتاب الذي تناولته وسائل الاعلام، بشأن إلغاء تكليف حامد خضير عبيد، من مهام منصب المدير العام للشؤون الفنية في الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى وحجب عنه مخصصات المنصب فإن الفقرة صحيحة".

وبشأن الفقرة الثانية التي تتعلق بإلغاء الأوامر الصادرة بتعيين الأجراء اليوميين، بين أن "الوزارة لطالما اُتهِمَت بوجود تعيينات مخالفة للضوابط، ضمن ملاكاتها، ووجود أسعار للتعيينات، وابتزاز مقابلها، لذا شكلت الوزارة لجنة للتدقيق بهذه المعلومات وإلغاء المخالفة منها، والتي يثبت عليها الرشى".

وأشار إلى أن "اللجنة ستتابع التعينات وستلغي فقط من يثبت عليها المخالفة، غير ذلك التعينات ماضية"، مبينا ان "اللجنة كُلفت يوم أمس وستدرس المعايير وربما تجد مخالفات وربما لا تجد".

بغداد اليوم- ذي قار

يواصل محتجو محافظة ذي قار، الأربعاء (22 كانون الثاني، 2020) قطع الطريق السريع المار بالمحافظة لليوم الثالث على التوالي.

وحصلت (بغداد اليوم) على صور توثق استمرار قطع الطريق الدولي المار بالمحافظة، وتُظهر طوابير طويلة لشا

بغداد اليوم- كربلاء

كشف مستشفى الكفيل التخصصي في محافظة كربلاء، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020)، اجراؤه عمليات جراحية لأكثر من 1600 متظاهر، بينهم العشرات ممن أصيبوا بالرصاص الحي في كربلاء وبغداد وذي قار والمثنى والديوانية والنجف وواسط.

وقال بيا

بغداد اليوم- متابعة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، شريطا مصورا لجمع من المتظاهرين المحتجين على احد الطرق الرئيسية في محافظة الديوانية، وهم يستقبلون مركبات تابعة لقوات الحشد الشعبي.

ويظهر في الشريط المصور،

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