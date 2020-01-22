2020/01/22 | 10:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنتْ محافظة واسط، الأربعاء، عن الاستنفار التام لمواجهة كميات مياه الامطار والسيول المتوقع قدومها من المرتفعات الايرانية.وقال محافظ واسط عادل الزركاني في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى، إن “خلية ادارة الازمات المدنية أشعرت ادارة المحافظة بوجود موجة كبيرة من الامطار والسيول القادمة من المرتفعات الايرانية قد تهدد واسط والمحافظات المجاورة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واسط تعلن الاستنفار التام لمواجهة السيول القادمة من إيران وكالة صدى الاعلام للانباء.

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