2020/01/22 | 10:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الهندية نيلانشي باتيل (17 عاما) الاحتفاظ بلقبها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كصاحبة أطول شعر في العالم، إذ يبلغ طوله 190 سنتيمترا، وأبدى والدها فخرا بـ”إنجاز” ابنته، معتبرا أن هذا الرقم القياسي يمنحها شهرة عالمية بعدما كانت معروفة في الأوساط المحلية.ونالت المراهقة الشهادة الجديدة لـ2019 من الموسوعة، بعدما حسّنت رقمها القياسي السابق البالغ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صاحبة أطول شعر في العالم تحافظ على لقبها في موسوعة غينيس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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