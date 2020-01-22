محافظ صلاح الدين: تخصيصات 2020 ستركز على المشاريع الخدمية

2020/01/22 | 10:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، اليوم الأربعاء، أن موازنة عام 2020 ستركز على تنفيذ المشاريع الخدمية التي تخص المدارس وشبكات المجاري والطرق.

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