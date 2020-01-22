لليوم الثالث.. محتجو ذي قار وتحت زخات المطر ينتشرون على الطريق الدولي(صور)

2020/01/22 | 10:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يواصل محتجو محافظة ذي قار، الأربعاء، قطع الطريق السريع المار بالمحافظة لليوم الثالث على التوالي.وأظهرت صور توثق استمرار قطع الطريق الدولي المار بالمحافظة، وتُظهر طوابير طويلة لشاحنات نقل، ممنوعة من العبور.وتستمر المحافظات الأخرى، مثل الديوانية والنجف وبابل، في القطع الجزئي للطرق، من أجل الضغط على القوى السياسية لتنفيذ مطالب المحتجين.

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