جدول مواعيد أبرز مباريات الأربعاء

2020/01/22 | 11:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تحفل الملاعب الأوروبية اليوم الأربعاء، بمباريات عدة ومثيرة، خاصة في مسابقة كأس إيطاليا، التي تشهد مواجهة نارية بين يوفنتوس وروما.وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة (غرينتش +3):الأسبوع الـ24 من الدوري الإنجليزيليستر سيتي _ وست هام يونايتد ـ الساعة 22:30توتنهام هوتسبير _ نوريتش سيتي ـ الساعة 22:30مانشستر يونايتد _ بيرنلي ـ الساعة 23:15ربع نهائي كأس إيطاليايوفنتوس _ روما ـ الساعة 22:45نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسيةاستاد ريمس _ باريس سان جيرمان ـ الساعة 23:00الدور 32 لكأس ملك إسبانياإيبيزا _ برشلونة ـ الساعة 21:00أونيونيستا سالامنكا _ ريال مدريد ـ الساعة 23:00لوغرونييس _ فالنسيا ـ الساعة 23:00

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