صدمة علمية.. درجة حرارة أجسادنا ليست 37

2020/01/22 | 11:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ عرفنا وعهدنا دائمًا أن درجة حرارة جسم الإنسان الطبيعية هي 37، وذلك منذ دراستها في المدرسة داخل كتاب العلوم، لكن اليوم أظهرت دراسة حديثة أن متوسط ​​درجة حرارة جسم الإنسان قد انخفض خلال الـ 150 عامًا الماضية، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح السبب الحقيقي وراء هذا الانخفاض.أثبت الباحثون في […]

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