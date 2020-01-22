2020/01/22 | 11:42 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير قطاع الأعمال العام يبدأ جولة أفريقية تشمل الجابون والكاميرون لبحث فرص التعاون
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر : وزير قطاع الأعمال يبدا جولة أفريقية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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