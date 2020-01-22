مصر : وزير قطاع الأعمال يبدا جولة أفريقية

2020/01/22 | 11:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير قطاع الأعمال العام يبدأ جولة أفريقية تشمل الجابون والكاميرون لبحث فرص التعاون

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