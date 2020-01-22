محلل سياسي: القوى السياسية تراهن على الوقت وتتعمد عرقلة اختيار رئيس الوزراء

2020/01/22 | 11:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكد المحلل السياسي علي الفيلي اليوم أن القوى التي توافقت على عادل عبد المهدي سابقا عادت بنفس الاسلوب للبحث عن شخصية لا تفتح الملفات الموجودة على اغلب شخوص العملية السياسية.القوى السياسية المعنية باختيار رئيس الوزراء المقبل تتعمد عرقلة هذا الامر في مراهنة منها على عامل الوقت و قال الفيلي ان القوى السياسية […]

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