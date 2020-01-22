تأثر بالصدر وانتمى للحركة الإسلامية في أوائل السبعينات.. من هو أبو علي البصري؟

2020/01/22 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير الأمني، هشام الهاشمي، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020)، عن شخصية نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي الجديد أبو علي البصري، مبيناً أن الأخير تأثر بفكر محمد باقر الصدر في أوائل السبعينات وانتمى للحركة الإسلامية.

وقال الهاشمي في سلسلة تغريدات على منصة "تويتر’’ تابعتها (بغداد اليوم)، إن "علي عدنان إبراهيم محسن المحسني ابو علي البصري شغل البصري قائد عمليات هيئة الحشد الشعبي، وهو من قدامى قيادات منظمة بدر العسكرية، وكان أحد أعضاء الهيئة المركزية للمجلس الأعلى، وبرز في ايران عام 1984".

وأضاف، أن "البصري اشترك مع عدد من القيادات البدرية عام 2002، بتأسيس مجموعة عقائدية جهادية تحت عنوان (التجمع الإسلامي) ممولة من قبل (فيلق القدس) وقائدها الفريق قاسم سليماني، ويشرف عليها عراقيا المهندس، تقوم بالتطويع ونشر الدعوة الإسلامية وفق عقيدة ومنهج الولي الفقيه".

وتابع، الهاشمي أن "البصري انتمى الى الحركة الاسلامية منذ اوائل السبعينات وتأثر بفكر محمد باقر الصدر واضطر للهجرة الى ايران والتحق في قوات الشهيد الصدر ١٩٨٠، انتمى عام ١٩٨٣ الى قوات بدر، عرف بشدته بالإدارة وهو ينتمي الى المدرسة القديمة التي أسس لها المهندس، مدرسة الفصل بين الفصائل وألوية الحشد".

وأكمل الخبير الأمني أن "البصري اشترك أيضاً في تأسيس مؤسسة دار القرآن: كانت تنشط في المدن الجنوبية للعراق وبغداد وتعتبر أحد أكبر المؤسسات الثقافية الناشطة التابعة لهيئة (مبين) في (قوة القدس) في العراق".

وكان النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، قد كشف في وقت سابق من اليوم، أن مجلس شورى الحشد عقد اجتماعاً موسعاً بشأن اختيار خليفة أبو مهدي المهندس.

وقال عليوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس شورى الحشد الشعبي عقد اجتماعا موسعا وقرر انتخاب ابو علي البصري رئيسا لإركان هيئة الحشد الشعبي خلفا للشهيد ابو مهدي المهندس".

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو كتلة الفتح النائب كريم عليوي، الاربعاء (22 كانون الثاني 2020)، عن اختيار ابو علي البصري رئيسا لإركان قوات الحشد الشعبي، خلفا لنائب رئيس هيئة الحشد العشبي ابو مهدي المهندس، الذي اغتيل بضربة جوية بالقرب من مطار بغداد.

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بغداد اليوم- بغداد

حمل ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020)، القوى السياسية الرئيسة، الانسداد السياسي الحالي، والتاخير بتسمية رئيس وزراء مستقل وقادر على الادارة الوطنية الفعّالة لمهام المرحلة ا

بغداد اليوم-بغداد

رأى رئيس كتلة "سند" النائب أحمد الاسدي، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020)، أن تظاهرة الجمعة المقبلة هي استفتاء شعبي على خروج جميع القوات الأجنبية من العراق.

وقال الاسدي في تغريدة على منصة "تويتر"، إن "مظ

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