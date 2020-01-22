صندوق الإعمار يكشف عن خطة لتمويل مشاريع

2020/01/22 | 11:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس صندوق إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية مصطفى الهيتي، اليوم الأربعاء، عن خطة لتمويل مشاريع المجاري المتوقفة في العراق.

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