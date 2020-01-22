متظاهرو الديوانية يقطعون الطريق الدولي بصرة-بغداد وطوابير الشاحنات تتكدس(فيديو)

2020/01/22 | 11:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يواصل محتجو محافظة الديوانية، الأربعاء، قطع الطريق السريع المار بالمحافظة لليوم الثالث على التوالي.وأظهر شريط مسجل من المتظاهرين المرابطين على الطريق الدولي بصرة-بغداد، رغم غزارة الأمطار وشدة البرد.ويؤكد المتظاهرون على استمرارهم في قطع الطريق الدولي، حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.وتستمر المحافظات الأخرى، مثل ذي قار والنجف وبابل، في القطع الجزئي […]

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