2020/01/22 | 11:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس اقليم كوردستان يلتقي بمسؤولين دوليين على هامش "دافوس"

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