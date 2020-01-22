تصريح رسمي عن محمد توفيق علاوي (ممكن الاطلاع على الرابط أدناه للتحقق) :*

2020/01/22 | 12:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “لقد تم وضع تغريدة مفبركة فضلاً عن مقال مفبرك تحت عنوان (ماذا حصل ليلة التكليف) ونشر بشكل واسع أن محمد علاوي رفض ترشحه بسبب إملاءات بعض الجهات السياسية ؛ احب […]

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