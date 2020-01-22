نائب يحمّل الحكومة والجهات الأمنية المسؤولية عن سلامة الناشط مخلد عواد

2020/01/22 | 12:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالب النائب هوشيار عبدالله الجهات الأمنية بالكشف عن مصير الناشط المتظاهر مخلد عواد فوراً، محملاً حكومة تصريف الأعمال والجهات الأمنية المسؤولية عن سلامته .وقال عبد الله ، اليوم :” ان الناشط المتظاهر في ساحة التحرير وساحات الاعتصامات في بقية المحافظات مخلد عواد (من سكنة الحمزة الشرقي في محافظة الديوانية) اختفى في الساعة السابعة من […]

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