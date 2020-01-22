محافظ كربلاء: تنشيط الحركة الصناعية سيخلق حالة من التوازن في السوق العراقي

2020/01/22 | 12:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/..قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الثلاثاء، إن تطوير الحركة الصناعية المحلية سيخلق حالة من التوزان في السوق العراقي ويوفر العملة الصعبة .وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) على هامش لقائه المدير التنفيذي لشركة لافارج الفرنسية المستثمرة لمعمل اسمنت كربلاء ،إن “أهم عوامل النهوض الاقتصادي للبلدان هو الاعتماد على […]

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