الفيحاء “تشحذ الهمم” لإعادة ثورة 2018: “انتظروا البصرة”.. يتصدر تويتر بعد مقتل واعتقال متظاهرين بينهم “نساء”

2020/01/22 | 12:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يحشد ابناء محافظة البصرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، لاعادة زخم “ثورة 2018” والتي تعد من اكبر الحراكات الاحتجاجية التي شهدها العراق واعنفها، حينما ثارت البصرة على وقع سوء الخدمات وتلوث الماء الذي تسبب باصابات ووفيات.ويأتي هذا التحشيد على خلفية مقتل واعتقال واصابة نحو 10 متظاهرين، بينهم 3 نساء، الامر الذي دفع […]

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