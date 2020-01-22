2020/01/22 | 12:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو كتلة الفتح النائب كريم عليوي، الاربعاء 22 كانون الثاني 2020، عن حقيقة تعيين ابو علي البصري رئيسا لإركان قوات الحشد الشعبي خلفا لنائب رئيس هيئة الحشد العشبي ابو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابو علي البصري خلفاً لابي مهدي المهندس) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابو علي البصري خلفاً لابي مهدي المهندس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).