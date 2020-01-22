النصر يدعو القوى السياسية الى التحرر من عقلية المحاصصة الحزبية والمصالح الفئوية

2020/01/22 | 12:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الأربعاء القوى السياسية الرئيسة، الانسداد السياسي الحالي، والتاخير بتسمية رئيس وزراء مستقل وقادر على الادارة الوطنية الفعّالة لمهام المرحلة الانتقالية.[…]

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