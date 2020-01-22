كيف تخبرنا الأظافر عن صحتنا؟

2020/01/22 | 12:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يمكن لجسم الإنسان أن يطلق إشارات حول الصحة العامة، قبل فترة طويلة من ملاحظة وجود مشكلة صحية محددة.ولكن معظم الناس يتجاهلون مراقبة الأظافر، التي تخفي علامات ونقاطا يمكن أن تخبرنا الكثير عن صحتنا، وهي: 1- جفاف وتكسر الأظافر يقدر أن واحدا من بين كل 5 أشخاص بالغين، يعاني من أظافر ضعيفة وجافة ورقيقة يمكن […]

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