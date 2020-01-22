هل سيمضي القيادات السنية بتشكيل إقليم سني في حال خروج القوات الامريكية من العراق؟

2020/01/22 | 12:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمر ستار بالتزامن مع الجهود التي تبذلها الكتل الشيعيّة لإخراج القوّات الأميركيّة من العراق، أعادت أطراف سنيّة طرح مشروع “الإقليم السنيّ” للتعبير عن رفضها لتبعات قرار سابق للبرلمان العراقيّ ألزم بموجبه الحكومة بالعمل على إنهاء الاتفاق الأمنيّ بين بغداد وواشنطن.وكان البرلمان العراقيّ صوّت في 5 من الشهر الجاري على قرار “إنهاء خدمات قوّات التحالف […]

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