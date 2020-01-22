بعد تفشي الفيروس الغامض.. كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح

2020/01/22 | 12:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتزم كوريا الشمالية إغلاق حدودها أمام السياح كإجراء وقائي لمنع وصول الفيروس الجديد التابع لعائلة "كورونا" من الصين المجاورة كما أعلنت وكالة سفر الأربعاء.

وعززت عدة دول اجراءات الرقابة في المطارات بسبب هذا الوباء الذي رصد في ديسمبر في مدينة ووهان الصينية وانتشر في مناطق أخرى في آسيا.

وينحدر غالبية السياح الأجانب الذين يأتون إلى كوريا الشمالية من الصين وازداد عددهم السنة الماضية بسبب تحسن العلاقات بين البلدين الجارين.

ويشكل تدفق السياح الصينيين إلى كوريا الشمالية مصدرا مهما للعائدات بالعملات الصعبة.

واعتبارا من الأربعاء، "ستغلق كوريا الشمالية مؤقتا حدودها أمام كل السياح الأجانب كإجراء احتياطي في مواجهة فيروس كورونا"، كما أعلنت وكالة السفر "يونغ بايونير تورز" التي يوجد مقرها في الصين والمتخصصة في الزيارات إلى كوريا الشمالية.

وهي ليست المرة الأولى التي تغلق فيها بيونغ يانغ حدودها أمام السياح بسبب وباء.

ففي أكتوبر 2014، أغلقت الحدود بسبب فيروس "إيبولا|، في حين لم يكن قد تم رصد أي حالة في آسيا.



وقررت أيضا وضع كل الأجانب الذين يدخلون أراضيها بينهم دبلوماسيون ورجال أعمال في حجر صحي لمدة 21 يوما.

ويعاني القطاع الصحي في كوريا الشمالية من نقص مزمن في الأدوية.

وينتمي الفيروس الجديد إلى سلالة فيروسات "كورونا" المسبّبة لمتلازمة "سارس"، بحسب منظمة الصحة العالمية، التي ستعقد اجتماعا طارئا، الأربعاء، لتحديد ما إذا كان مناسبا إعلان حال طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وهو التدبير الذي يتخذ عادة للتصدي للأوبئة الأكثر خطورة".

وكان وباء "سارس" الحاد تسبب بـ 774 حالة وفاة بين عامي 2002 و2003.

أعلنت السلطات الصينية، الأربعاء، أن حصيلة فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى في البلاد، ارتفعت إلى تسع وفيات وأكثر من 400 مصاب في عموم أنحاء البلاد، محذرة من خطر انتشار هذا الفيروس بصورة أسرع بسبب قدرته على التحول.

كما سجلت حالة إصابة بالفيروس في أستراليا، وللمرة الأولى في الولايات المتحدة بالعاصمة واشنطن، الأربعاء.





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