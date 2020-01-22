تحالف الفتح: اختيار شخصية من مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الوزراء أمر مرفوض

2020/01/22 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت عضوة كتلة الفتح النائبة انتصار الموسوي، عن ان تحالفها وضع خطاً أحمرا لا يمكن تجاوزه عند اختيار مرشح رئيس الوزراء المقبل.

وقالت الموسوي، ان اختيار أية شخصية من مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الوزراء المقبل، أمر مرفوض تماما ولا يمكن القبول بتجاوزه، مؤكدة أن هذا الامر تم التصويت عليه داخل مجلس النواب، وهو منع ترشيح مزدوجي الجنسية لمناصب الرئاسات الثلاث.

وارجعت الموسوي سبب تأخير ترشيح شخصيات لمنصب رئيس الوزراء، الى رفض تولي مزدوجي الجنسية لهذا المنصب، الذي يجب ان يكون وطنيا وولاؤه للعراق فقط.

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