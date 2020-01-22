القضاء ينشر اعترافات ’’شفاء النعمة’’.. خطيب داعش الذي افتى بتفجير المراقد وقتل الشيعة

2020/01/22 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشر اعلام السلطة القضائية العراقية، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020)، اعترافات خطيب تنظيم داعش، شفا...





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