ثــــلاث قضـــايـــا مهمـــة سيبحثهــا برهـــم صالـــح فـــي سويســــرا مـــع ترامــــب وهـــي ... ؟!!

2020/01/22 | 12:24 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اشار المحلل السياسي حسين علاوي الى ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيناقش ثلاث قضايا رئيسية في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، كاشفاً عن تخميناته حول ما سيناقشه صالح مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وقال علاوي في تصريح صحفي، إن "رغم مناقشة صالح لملفات هامة خلال مؤتمر دافوس، فإن هذا...

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