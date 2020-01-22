هـــذا هــــو خليفــــة ابــــو مهـــدي المهنـــدس والـــرئيس الجديـــد لــ الحشد في العـــراق !!

2020/01/22 | 12:24 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اكدت مصادر أمنية أن "شورى" الحشد الشعبي، قامت بانتخاب أبي علي البصري نائباً لرئيس الحشد خلفاً لأبي مهدي المهندس الذي لقي مصرعه في غارة أميركية استهدفت الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

يذكر ان البصري انتمى الى الحركة الاسلامية منذ اوائل السبعينات وتأثر بفكر محمد باقر الصدر...

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