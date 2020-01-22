الداخلية : تأمين رواتب المشمولين بالقائمة ج

2020/01/22 | 12:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الداخلية المشمولين بالقائمة ج من المفصولين والمرقنة قيودهم الى الإلتحاق الفوري بمديرياتهم مؤكدة تأمين صرف رواتبهم منذ بداية العام الحالي.

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