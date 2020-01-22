ائتلاف النصر: مفاوضات تسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية مازالت مستمرة

2020/01/22 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، أن مفاوضات تسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية مازالت مستمرة، دون الاتفاق بشكل حاسم على ترشيح أية شخصية.

وقالت جودت، إن مشاورات تسمية مرشح لشغل منصب رئاسة الحكومة العراقية ما زالت على وضعها بالرغم من أنه كان خلال اليومين الماضيين اتفاق على شـخصية معـينة ولكنها واجهت خلافات بـشأن التكليف، وعادت الكتل الـسياسيـة إلى الـبحث عـن مرشح آخر لمنصب رئيس الوزراء.

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Tags: ائتلاف النصر , العراق

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