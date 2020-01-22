لبنان.. حكومة الفرصة الأخيرة؟

2020/01/22 | 12:28 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تناولت الصحف اليوم: تشكيل حكومة جديدة في لبنان، لكنها حكومة تلقى رفض الشارع اللبناني كونها مرآة للنظام السياسي الذي يحكم لبنان منذ اتفاق الطائف.



في الصحف كذلك: التصعيد في العراق وتأخر تسمية رئيس وزراء جديد يحل محل عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المستقيل.



ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قرصن هاتف جيف بزوس مؤسس شركة أمازون ومالك صحيفة ذي واشنطن بوست، وقضايا المناخ تطغى على نقاشات منتدى دافوس.

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