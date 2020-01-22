اغتيال قائد في الحرس الثوري الإيراني بنيران مسلحين مجهولين

2020/01/22 | 12:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "فارس" الايرانية، اليوم الأربعاء، بأن مجهولين اغتالوا أحد قادة الحرس الثوري الإيراني بإطلاق النار عليه أمام منزله، جنوب غربي البلاد.

وذكرت الوكالة ان "قائد منظمة التعبئة التابعة لحرس الثورة الإسلامية، النقيب عبد الحسين مجدمي، استشهد في مدينة دارخوين التابعة لقضاء شادكان بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران".

من جهة أخرى، نقلت الوكالة عن حاكم قضاء شادكان تأكيده خبر اغتيال مجدمي، وقال إن التحقيقات جارية للكشف عن الفاعلين.

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