واتسآب تطلق ميزة الوضع الداكن

2020/01/22 | 12:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف موقع "WABetaInfo" عن ظهور ميزة جديدة في تطبيق "واتسآب"، انتظرها مستخدمو هذا التطبيق طويلا.

وتبعا للموقع فإن "واتسآب" أطلقت مؤخرا إصدارا تجريبيا من تطبيقها (beta 2.2.20.13)، لمستخدمي هواتف أندرويد، يحتوي هذا الإصدار على ميزة "الوضع الداكن" dark mode الشهيرة.

وتبعا للموقع فإن هذه الميزة تختبر عند مستخدمي النسخة المذكورة بشكل تجريبي حاليا، ومن المفترض أن تظهر لجميع مستخدمي "واتسآب" قريبا.

وللاستفادة من هذه الميزة بعد تحميل نسخة (beta 2.2.20.13)، يجب الانتقال إلى قائمة الإعدادات في تطبيق "واتسآب"، ومن ثم الضغط على خيار "دردشات"، وبعدها اختيار Dark.

ويرى الخبراء أن ميزة "الوضع الداكن" في "واتسآب"، والتي تقلل من سطوع الشاشة وتحول ألوان الخلفيات وفقاعات المحادثة إلى لون داكن ستسهل على المستخدمين الكتابة وقراءة الرسائل في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتساهم في ترشيد استهلاك بطارية الهاتف.

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