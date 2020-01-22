نائب: نحتاج الى سوبرمان في العراق

2020/01/22 | 12:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب محمد صاحب الدراجي، الأربعاء، أن رئاسة مجلس الوزراء في العراق، مسؤولية لا يسعى اليها عاقل، مبيناً ان العراق يحتاج الى سوبرمان لادارته....

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