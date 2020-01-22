2020/01/22 | 12:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، تأمين صرف رواتب المشمولين بالقائمة ج من المفصولين والمرقنة قيودهم المعادين للخدمة داعية اياهم الى الالتحاق الفوري بمديرياتهم.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، تابعته "الغد برس" إن "الوزارة قسمت الملفات الى ثلاث فئات ( أ، ب، ج ) مؤكداً سعي الوزارة في إعادة المفصولين والمرقنة قيودهم ".

وأوضح أن "الفئتين (أ ، ب) هم للاشخاص الذين فسخت عقودهم أبان أحداث 2014 ولغاية 2019 وكذلك 2008 والبالغ عددهم 52 الف شخص وتم التحاقهم".

وتابع أن "الوزارة أصدرت قائمة للفئة (ج) للمرقنة قيودهم والمفصولين والبالغ عددهم 32 الفا و700 شخص "، داعياً "المشمولين الى الالتحاق الفوري بمديرياتهم".

يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق التحاق أكثر من 42 ألف منتسب من المفسوخة عقودهم، بعد صدور الأوامر الإدارية بمباشرتهم في أماكن عملهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تؤكد تأمين رواتب المشمولين بالقائمة ج) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تؤكد تأمين رواتب المشمولين بالقائمة ج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).