رغم الطقس السيء! مواجهات حادة وإغلاق طرقات

2020/01/22 | 12:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ لليوم الثالث على التوالي، ورغم الأحوال الجويّة السيّئة، وسّع المحتجّون العراقيّون من نطاق تحركهم الشعبيّ في العاصمة بغداد، وواصلوا السيطرة على عدد من الطرق الرئيسيّة والجسور في وسط البلاد وجنوبها.بغداد واصل المتظاهرون السيطرة على طريق محمد القاسم السريعة، واستمرت المواجهات في ساحة الطيران في بغداد وفي عدد من مدن الجنوب، منها البصرة وكربلاء والنجف، […]

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