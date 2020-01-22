2020/01/22 | 12:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال موقع متخصص في الإلكترونيات، إن شركة ناشئة أصدرت تطبيق يوفر لمستخدمه خاصية كشف خصوصيات الأشخاص من خلال التقاط صورة لهم فقط.وذكر الموقع في توضيح له، أن “شركة ناشئة قامت بتطوير تطبيق يسمح لمستخدمه من التقاط صور للأفراد بشكل عابر والتعرف عليهم و الحصول على معلومات شخصية مثل الاسم و عنوان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة تصدر تطبيقًا إلكترونيًا يكشف خصوصيات الأشخاص من خلال صورة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة تصدر تطبيقًا إلكترونيًا يكشف خصوصيات الأشخاص من خلال صورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).