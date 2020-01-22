الصدر “يصعّد” ويتبرأ من 11 فئة من بينهم “الميليشيات غير المنضبطة”: ليسو منا.. ولانريدهم في مظاهراتنا

2020/01/22 | 12:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تبرأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، من 11 فئة، من بينهم “الميليشيات غير المنضبطة”، ومن يعتدي على “ثوار تشرين ولو بكلمة”، مبينا انهم “غير مرحب بهم في المليونية المرتقبة”.ونشرت صفحة صالح محمد العراقي المقربة من الصدر، تدوينة تابعتها “يس عراق”، جاء فيها: “انتباه ايها المتظاهرون ليس منا من يعتدي […]

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