2020/01/22 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قالت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020)، إنه ليس منا ال...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صفحة مقربة من الصدر بشأن تظاهرات الجمعة: ليس منا الميليشيات غير المنضبطة ولا نريدهم في تظاهراتنا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صفحة مقربة من الصدر بشأن تظاهرات الجمعة: ليس منا الميليشيات غير المنضبطة ولا نريدهم في تظاهراتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).