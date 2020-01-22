بالفيديو.. مركز الديوانية يغرق بمياه الأمطار

2020/01/22 | 13:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر شريط مسجل، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، غرق مركز محافظة الديوانية بمياه الأمطار، بعد موجة أمطار شبه غزيرة شهدتها بعض المحافظات العراقية الوسطى.ويظهر الفيديو، ارتفاع المياه بمستوى الرصيف وهو ما يبدو عدم انسحاب المياه في المجاري وتجمعها في الشارع.[…]

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