2020/01/22 | 13:22 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- تحسين شيخ كالو بعد هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على شنكال وقتل المئات من الرجال والشباب الذين هم مصدر معيشة لعوائلهم، والكثير من هذه العوائل ينتظرون الدعم من الحكومة والمنظمات، إلا أن دورهم ضعيف، فيقوم الشباب الايزيديين في العراق والخارج عن طريق جمع التبرعات يدعمون هذه العوائل.“مجدل رشو” مؤسس جمعية كرزرك الخيرية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكروبات والجمعيات الشباب يرسمون بصمة الأمل للعوائل المحتاجة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكروبات والجمعيات الشباب يرسمون بصمة الأمل للعوائل المحتاجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).