عاجل صافرات الانذار تدوي في أهم المدن السعودية

2020/01/22 | 13:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تنطلق بعد قليل في تمام الساعة الواحدة ظهرا صافرات الانذار بمدينة الدمام السعودية.ورصدت المستقلة تغريدة لموقع العربية السعودية على ” تويتر “الدفاع المدني في السعودية يعلن إجراء تجربة لصافرات الإنذار في مدينة الدمام شرق السعودية اليوم عند الساعة الـ 1 ظهرا بالتوقيت المحلي؛ للتأكد من جاهزية النظام.الدفاع المدني في #السعودية يعلن […]

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