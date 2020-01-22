2020/01/22 | 13:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- قال عضو مجلس النواب والمرشح لمنصب رئيس الوزراء ، فائق الشيخ علي ، ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيلتقي بالرئيس الامريكي ترامب ، مؤكدا ان اللقاء سيكون بمثابة تحدي للمليشيات في العراق .التقى الرئيس برهم صالح بالرئيس ترامپ، وسيلتقي تحدياً للميليشيات!أريد أن أرى ماذا ستفعل الميليشيات التي هددت الرئيس من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فائق الشيخ علي : رئيس الجمهورية سيلتقي ترامب تحدياً للمليشيات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فائق الشيخ علي : رئيس الجمهورية سيلتقي ترامب تحدياً للمليشيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).