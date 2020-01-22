2020/01/22 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

التقى رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، الأربعاء (22 كانون الثاني، 2020) مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.

وذكرت وسائل اعلام كردية، أن "رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، اجتمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس الاقتصادي".

واضافت أنه "في اطار مشاركته في المنتدی سيجتمع نيجيرفان البارزاني، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس وعدد من زعماء ووزراء وكبار مسؤولي الدول"، لافتة الى أن "تلك الاجتماعات ستجري مباحثات تتعلق بتطوير علاقات إقليم كردستان مع المجتمع الدولي، وبسياسات ومواقف إقليم كردستان، إلى جانب تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والعالمية".

وتابعت انه "ضمن مشاركته في المنتدى، سيلقي رئيس إقليم كردستان كلمة في إحدى جلسات منتدى دافوس تحت عنوان ’’الشرق الأوسط المضطرب’’ حيث سيتطرق من خلالها إلی العواقب طويلة الأجل للتوترات المستمرة في الشرق الأوسط والتي أصبحت مصدر قلق عالمي وإقليمي كبير والتأثير الاستراتيجي للأزمة الحالية على السلام والاستقرار في الخليج والعراق وسوريا".

بغداد اليوم-بغداد

أكد السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020)، أنه لا يوجد ما يبرر استخدام القوة المميتة والمفرطة لمواجهة المحتجين في العراق.

وقال هيكي في تغريدة على منصة "تويتر": "ندين قتل وجرح الم

بغداد اليوم- بغداد

قالت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020)، إنه ليس منا المليشيات غير المنضبطة، ولا نريدهم في تظاهراتنا.

وقالت صفحة صالح محمد العراقي في منشور على فيسبوك وتابعته (بغداد اليوم)، "ان

بغداد اليوم- أربيل

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020)، عن لقاء زعيم الحزب مسعود بارزاني مع النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي بشير حداد وعدد من النواب بشأن عودة العرب إلى مناطقهم في نينوى.

وقال دوبرداني في م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بارزاني يلتقي ترامب على هامش مؤتمر دافوس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بارزاني يلتقي ترامب على هامش مؤتمر دافوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).