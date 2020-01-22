كويتية تهاجم بحرينية بسبب صدام حسين

2020/01/22 | 13:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الشخصي في موقع “تويتر” فيديو من برنامجها “كشف حساب”، تهاجم فيه الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، التي تعيش في الكويت.وقالت العيدان لبثينة الرئيسي […]

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