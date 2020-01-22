نائب: البرلمان ملزم بالعطلة التشريعية مطلع الشهر المقبل

2020/01/22 | 13:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن حركة الجيل الجديد سركوت شمس الدين، الاربعاء، عدم امكانية تأجيل العطلة التشريعية مجددا، مبينا ان البرلمان سيجتمع فور الاتفاق على تشكيل الحكومة.وقال شمس الدين في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , ان “مجلس النواب اجل عطلته لمدة شهر كامل ولا يحق له بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب التصويت على تاجيل

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