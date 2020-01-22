2020/01/22 | 13:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس الصيني الغامض المنتمي لسلالة فيروسات كورونا المسبّبة لمتلازمة “سارس” في ولاية واشنطن.ولفت مسؤولو الصحة إلى أن أحد سكان مقاطعة سنوهوميش البالغ من العمر 30 عاما نقل إلى المستشفى بالقرب من سياتل وهو يخضع للعلاج اللازم بعد أن تبين إصابته بالفيروس الغامض والذي يتنقل بحسب الأطباء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا القاتل في واشنطن وكالة صدى الاعلام للانباء.

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