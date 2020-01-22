بالصور.. اجتماع ترامب مع رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني

2020/01/22 | 13:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاربعاء، مع رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني على هامش منتدى دافوس المنعقد الآن في سويسرا. وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، قد اعلن، اليوم الاربعاء، ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب عقد اجتماعا مع رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس الجمهورية برهم صالح على هامش منتدى دافوس.

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