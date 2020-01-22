2020/01/22 | 13:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عانت نعومي أوساكا حاملة اللقب خلال ضربات إرسالها واجتازت نوبة غضب عارمة قبل أن تتفوق على الصينية تشينغ سايساي وتبلغ الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء.وبعد خسارة إرسالها في وقت مبكر من المجموعة الثانية ألقت اليابانية أوساكا بمضربها وضربت الكرة في الملعب، ثم ركلت مضربها قبل أن تتعافى وتفوز 6-2 و6-4

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اوساكا تتأهل الى الدور الثالث في ملبورن للتنس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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